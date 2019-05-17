الدفاع المدني في الديوانية يعلق على انتشار النفثالين في احد شوارع المدينة

2019/05/17 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، ان فرقها في الديوانية سيطرت على حادث انتشار النفثالين في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت، "العهد نيوز"، نسخة منه ان "فرق

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