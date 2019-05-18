بالوثيقة.. شرخ جديد في التيار الصدري وعزل قيادي

2019/05/18 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أصدر مكتب الشهيد الصدر، الجمعة، توجيها بعزل إمام جمعة الدواية في محافظة ذي قار، حسين علي بجاي الغالبي، بسبب خرقه للضوابط.واظهرت وثيقة صادرة عن المكتب، وتحمل توقيع مديره، ان “(حسين علي بجاي الغالبي)، خرق الضوابط المعمول بها وشكك بثقة السيد مقتدى الصدر وهو الحاج صالح محمد العراقي، وكذا تجاوزه على المكتب خلال حديثه في خطبة جمعة الدواية في محافظة الناصرية”.

ووجه مكتب الصدر بـ “عزل الغالبي من امامة الجمعة”، داعيا أئمة الجمعة إلى “الالتزام بضوابط وشروط لجنة صلاة الجمعة”.ويتزامن هذا القرار بعد ما شهدته مدن كربلاء وبابل وواسط والبصرة والنجف مساء الأربعاء تظاهرات حاشدة قرب منازل المطرودين من التيار الصدري ومكاتبهم ومصالح تجارية تابعة لهم، غير أن الأعنف كانت في محافظة النجف حيث أسفرت عن مقتل أربعة من أنصار السيد الصدر وجرح 19 آخرين خلال اقتحام مول تجاري يعود للقيادي المفصول من التيار الصدري جواد الكرعاوي، وذلك بعد سقوط جريحين في محافظة واسط المجاورة بأعمال عنف مماثلة.وأعلن مجلس محافظة النجف الأشرف، بعد اجتماع طارئ عقده أمس بحضور المحافظ لؤي الياسري ثلاثة قرارات مهمة على خلفية الأحداث وقرر عقد جلسة استثنائية أخرى للتصويت على مدير جديد لقيادة الشرطة خلفا للقائد الحالي اللواء علاء غريب، وحمله المسؤولية الكاملة والاجهزة الامنية المعنية أحداث أمس واعتبرها “تخاذلاً وعدم اخذ دورهم الحقيقي تجاه ماشهدته النجف الاشرف من أحداث دامية”.ونفى قائد شرطة النجف، وجود أي تقصير من الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحداث الأخيرة.وقال في بيان اليوم، ان “كل كلام عن تقصير القوات الأمنية هو غير دقيق وعار عن الصحة فالقوات الأمنية قامت بكل واجباتها وبتفاني واخلاص وأمنت جميع الدوائر الحكومية والممتلكات العامة في المحافظة وحجبت وسيطرت على الاحداث التي دارت في مركز البشير وقامت بتطويق المكان واخلاء الضحايا واعتقال جميع المتسببين بالأحداث والان جميع الجناة هم في قبضة العدالة وتأخرنا عن إعلان النتائج لحين الانتهاء من التحقيقات وقد صدقت أقوالهم من قبل القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل في أن ينالوا جزائهم العادل”.وأعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمس ان القوات الأمنية نفذت أوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.وأضاف بيان للمكتب ان “التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.

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