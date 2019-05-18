2019/05/18 | 00:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتخاذ إجراء عملي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف من بكين: إنقاذ الاتفاق النووي "مسؤولیة المجتمع الدولي" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف من بكين: إنقاذ الاتفاق النووي "مسؤولیة المجتمع الدولي" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف من بكين: إنقاذ الاتفاق النووي "مسؤولیة المجتمع الدولي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).