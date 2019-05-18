سهل نينوى يحصد ثلاثة سنوات من الإشتياق للمحاصيل الزراعية

2019/05/18 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدأ المزراعون بالتجهيز للحصاد بعد أن زرعوا آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي كانت متروكة خلال فترة داعش.وإنطلقت الحاصدات في أرجاء سهل نينوى لتبدأ كمرحلة أوّلية بحصد محصول الشعير في أرجاء المحافظة.قال دريد حكمت طوبيا مدير زراعة نينوى لـــ إيزيدي 24 ” بدأت حملة عملية الحصاد الميكانيكي […]

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