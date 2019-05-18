الجوية يقلص الفارق مع المتصدر بالفوز على الحدود بدوري الكرة الممتاز

2019/05/18 | 00:23

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بغداد اليوم - بغداد

قلص فريق الجوية بكرة القدم، الجمعة، الفارق مع المتصدر الشرطة، بالفوز على الحدود 2-1، ضمن منافسات ...





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