الدفاع المدني لـ

2019/05/18 | 00:29

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العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر في الدفاع المدني بكربلاء المقدسة، عن انقاذ 9 جواميس سقطت في نهر الحسينية.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، ان "تسعة جواميس سقطت

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