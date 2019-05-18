هيفاء الأمين تقيم دعوى قضائية على أخيها و12 شخصاً من ابناء الناصرية خرجوا بتظاهرة ضد الحزب الشيوعي

2019/05/18 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اقامت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الأمين دعوى قضائية على 13 شخص من ابناء الناصرية ومن ضمنهم أخوها.

ونقلت مصادر اعلامية ان الأمين تقدمت بدعوى ضد 13 شخصاً لخروجهم بتظاهرة على مكتبها والحزب الشيوعي في المحافظة رداً على تصريحاتها التي وصفت بها ابناء الجنوب بالمتخلفين.

وكانت تصريحات...

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