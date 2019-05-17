تحرك ايراني صيني لتطويق أميركا.. هل تنتهز بكين فرصة الحرب للإجهاز على امريكا اقتصادياً

2019/05/18 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

يجري وزير الخارجية الإيرانيمحمد جواد ظريف زيارة الى الصين لبحث اخر المستجدات على الساحة الاقليمية والتصعيدات الامريكية باتجاه الحرب على ايران.

وطالبالوزير الإيراني لدى وصوله بكين، بخطوات عملية لحماية الاتفاق النووي, قائلاًانه سيجري مشاورات مع القادة الصينيين بشأن الاتفاق النووي.

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