مسؤولون بالبنتاغون: لا توجد لدينا خطة فعلية لمواجهة إيران

2019/05/18 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، عدم وجود خطة فعلية قابلة للتنفيذ لمواجهة إيران.ونقلت مجلة “تايم” عن ثلاثة مسؤوولين عسكريين أميركيين مشاركين في التخطيط والإشراف العسكري بمنطقة الشرق الأوسط أنه لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ، أو أي شيء من هذا القبيل، لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج.وقال أحد […]

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