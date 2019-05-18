البرلمان يستأنف جلساته السبت.. ومراقبون: لا نفهم غاية عقدها بساعة متأخرة!!

2019/05/18 | 00:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استغرب مراقبون استمرار عقد الجلسات البرلمانية بعد الظهر.وقال ناشطون “في العادة يكون موعد عقد الجلسة بحسب جدول الاعمال الذي تضعه رئاسة البرلمان عند الساعة الواحدة ظهراً الا ان أي جلسة لم تعقد في هذا التوقيت بل بعدها بساعة او ساعتين”.ولفتوا الى ان “ما يثير الإستغراب أكثر انه وفي شهر رمضان يفترض ان يقدم موعد الجلسات ويعود الى وقته في الدورات السابقة عند الساعة ١١ قبل الظهر ليتسنى للمجلس اكمال جدول اعماله”.وكان نواب اعترضوا في أكثر من مرة على هذا التوقيت وتأخر عقد جلسات البرلمان رغم دعواتهم المتكررة لرئاسة مجلس النواب بعقدها مبكراً.وفي احدى الجلسات حدثت مشاجرة بين النائب خالد الجشعمي وعضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي بسبب “تعمد عقد الجلسات بأوقات متأخرة”.ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، السبت، جلساته الاعتيادية.ويتضمن جدول اعمال الجلسة طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الإعتداءات الامريكية على القوات الأمنية، ومناقشة إلغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة”.كما يتضمن طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية والوضع البيئي في محافظة البصرة.ويشمل أيضاً تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الأناث المشردات في الاعظمية وتقرير عن واقع المنظومة الكهربائية”.ومن المقرر ان تبدأ الجلسة في الساعة الواحدة ظهراً.

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