القوة الجوية يخترق الحدود بفوز دراماتيكي

2019/05/18 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حقق فريق القوة الجوية، فوزاً دراماتيكياً على ضيفه الحدود بعدما هزمه بهدفين لهدف ضمن لقاءات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وانتظر الصقور حتى الدقيقة 85، ليسجل الهدف الاول عن طريق اللاعب عماد محسن، لكن سرعان ما عدل الحدود النتيجة في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب حسين رضا، ليعود الصقور […]

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