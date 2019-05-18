رئيس الوفد الوطني يتهم الأمم المتحدة بإعاقة جهود دول تسعى لمساعدة الجرحى والمعاقين والمرضى !

2019/05/18 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: نتلقى ردا سلبيا من الأمم المتحدة

بعد عرض دول عدة استعدادها لإجراء العلاج للمدنيين من جرحى ومعاقين

ومرضى

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