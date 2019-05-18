2019/05/18 | 00:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجران: قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش السعودي بقصف مدفعي استهدفهم

قبالة موقع السديس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مدفعي يستهدف مواقع لمرتزقة الجيش السعودي !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مدفعي يستهدف مواقع لمرتزقة الجيش السعودي !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).