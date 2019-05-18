هل تحمي فقرات قانون المرور المواطنين من حوادث الطرق؟

2019/05/18 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاص داودصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ17 على قانون المرور الجديد، واستكمل التصويت الذي عقد، يوم 5-5-2019 وبحضور 171 نائب على 20 مادة من مواد القانون البالغة 50 مادة.

وكشف النائب عبد الأمير المياحي، في حديث صحفي، إن "قانون المرور الجديد سيعمل على الحد من حالات الرشوة والتزوير ومعالجة قضية المركبات التي لا تحمل لوحات أرقام أو أوراق رسمية".

وأضاف "تضمن القانون عقوبات بين الغرامات والسجن لعدد من الحالات والمخالفات المتعلقة بالمرور، كتجاوز الإشارات المرورية والوقوف بأماكن غير مسموح الوقوف بها والسرعة سيتم تحديدها وفق آليات معينة ومن يخالفها ستكون عقوبات الغرامة والسجن محددة بحسب نوع وحجم المخالفة".

وإكد أن "القانون تصدى لعمليات الدهس المتعمد وغير المتعمد والحوادث المرورية بأنواعها، وسيعمل القانون على التقليل من الإشكاليات المرورية ووضع خطوط عامة للمعالجات بحال استكمال تشريعه".

الخبير القانوني علي التميمي كان له رأي آخر حيث وصف قانون المرور الجديد على انه "جاء بمواد مثالية فهو قانون مثالي بأجنحة ملائكية لكن ليس له أرجل يسير بها بين البشر، لأنه لم يعالج ظاهرة الدراجات النارية التي تلوث البيئة ولم يناقش (التكتك) و(الستوتات) ولم يناقش طاقة الطرق التي لم تعد تستوعب السيارات".

واضاف "القانون لم يعدل حالة عدم إسعاف المصابين بسبب الخوف من المسائلة الجزائية، فضلا عن انه يصطدم مع الفوضى في استيراد السيارات التي أصبحت لا ترى فيها الشوارع لان السيارات أكثر من البشر".

وقانون المرور الجديد تضمن ( 50) مادة هي:

1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من أحدث أذى أو عاهة مستديمة بسبب قيادتة المركبة دون مراعاة القوانين.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن3 سنوات او بغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بكلا العقوبتين كل من قاد مركبتة تحت تأثير المسكر أو المخدر.

الغرامات المالية بقدر (200) ألف دينار بحق كل من ارتكب الأفعال التالية:

ا-عدم الأمتثال لأشارة رجل المرور أو الأشارة الضوئية.

ب- قيادة المركبة بإهمال ورعونة.

ج- قيادة المركبة بسرعة تزيد عن المقررة قانونآ.

ح- السير عكس الأتجاة ( رونك سايد).

خ- الستائر أو الزجاج المضلل.

د- قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل.

الغرامات المالية قدرها 100 الف دينار كل من أرتكب المخالفات التالية:

1_ عدم تغطية الحمولة لمركبات الحمل كافة.

2_ تجاوز الأرتفاع المقرر للحمولة.

3_ عدم التوقف عند الخروج من الطريق الفرعي الى الطريق الرئيسي.

الغرامات المالية قدرها 50 الف دينار كل من أرتكب الأفعال التالية:

1_ قيادة مركبة بأجازة سوق غير مخصصة بنوع المركبة.

2_ أستعمال الضوء العالي الزنون والبروجكترات الأضافية.

3_ عدم تجديد إجازة السوق.

4_ الوقوف في محل ممنوع.

5_ إستعمال جهاز الهورن الهوائي.

6_ مخالفة العلامات الشاخصة والأرضية.

وبسبب الاعتداءت المتكررة على رجال المرور تضمن قانون على إن "يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات كل من أعتدى على رجل المرور".

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