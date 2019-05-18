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شاهد بالفيديو.. الى عشاق المرتفعات هل جربت الهبوط بهذه الطريقة الجنونية ؟ 😱


شاهد بالفيديو.. الى عشاق المرتفعات هل جربت الهبوط بهذه الطريقة الجنونية ؟ 😱
2019/05/18 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: mdNNK42TRgQ

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