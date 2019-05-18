اندلاع نزاع عشائري مسلح وسط محافظة البصرة

2019/05/18 | 01:24

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، باندلاع نزاع عشائري مسلح وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعًا عشائريًا مسلحاً أندلع في منطقة الخمسة ميل وسط محافظة البصرة".

وأضاف أن "النزاع مصحوب بإطلاق نار كثيف، واستمر لنحو نصف ساعة".

بغداد اليوم _ النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات بشأن المعتقلين على خلفية إطلاق النار على متظاهري التيار الصدري، قبل يومين، أمام مول "البشير" التابع لقيادي سابق في التيار متهم بالفساد، وأدى لمق

بغداد اليوم- بغداد

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الجمعة (17 أيار 2019)، الى نبذ النزاعات العشائرية والجنوح نحو الحلول السلمية في حالة وقوع أي مشكلة بين الأطراف العشائرية المتواجدة في مناطق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الجمعة، بمقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة في بستان زراعي بأطراف قضاء خانقين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "مزارعا قتل بانفجار عبوة ناسفة داخل بستان في قرية يوسف بيك باطراف خانق

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