2019/05/18 | 01:28

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بالصور: حرائق تجتاح حقول الحنطة في جزيرة تكريت سببت خسائر للمزارعين

والفلاحين تقدر بالملايين .

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