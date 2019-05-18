وزير الخارجية العراقي لنظيره البريطاني: يجب ان يبقى العراق بعيداً عن أية نزاعات تُؤخّر عمليَّة التنمية والبناء في البلاد

2019/05/18 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ان العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، ويجب ان يبقى بعيداً عن أية نزاعات يُمكِن أن تُعيق، أو تُؤخّر عمليَّة التنمية، والبناء في البلاد.وبين الحكيم خلال لقائه وزير الخارجيّة البريطانيّ جيريمي هانت في … Readmore

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