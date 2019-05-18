2019/05/18 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "الشرق الأوسط": موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأمريكية في مياه الخليج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "الشرق الأوسط": موافقة خليجية على إعادة انتشار القوات الأمريكية في مياه الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).