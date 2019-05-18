لجنة الثقافة والاعلام تنعى الشاعر فوزي كريم

2019/05/18 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الشاعر الكبير فوزي كريم الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن

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