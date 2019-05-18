اشتعال نزاع عشائري بين بيتين جارين في البصرة

2019/05/18 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعال نزاع عشائري مسلح بدأ بخلاف بين بيتين جارين وتوسع لينشب بين

عشيرتيهما، واستجابة قوة الصدمة فوريا للحادث وداهمت مكان النزاع واعتقلت عدد من

الاشخاص فيما لاذ اخرون بالفرار ، ولم يسجل النزاع سوى اضرار مادية

حتى الان

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