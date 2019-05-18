2019/05/18 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، السبت، بان القوات الامنية اعتقلت 6 اشخاص متورطين بالنزاع العشائري الذي اندلع وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في محافظة البصرة طوقت منطقة الخمسة ميل بعد اندلاع نزاع عشائري في المنطقة".

واضاف، ان "القوات اعتقلت 6 اشخاص من الذين تورطوا بالنزاع العشائري".

وكان مصدر أمني في محافظة البصرة قد افاد، في وقت سابق من يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري مسلح وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعًا عشائريًا مسلحاً أندلع في منطقة الخمسة ميل وسط محافظة البصرة".

وأضاف أن "النزاع مصحوب بإطلاق نار كثيف، واستمر لنحو نصف ساعة".

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، السبت، باندلاع نزاع عشائري مسلح وسط المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعًا عشائريًا مسلحاً أندلع في منطقة الخمسة ميل وسط محافظة البصرة".

وأضاف أن &quo

بغداد اليوم _ النجف

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات بشأن المعتقلين على خلفية إطلاق النار على متظاهري التيار الصدري، قبل يومين، أمام مول "البشير" التابع لقيادي سابق في التيار متهم بالفساد، وأدى لمق

بغداد اليوم- بغداد

دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، الجمعة (17 أيار 2019)، الى نبذ النزاعات العشائرية والجنوح نحو الحلول السلمية في حالة وقوع أي مشكلة بين الأطراف العشائرية المتواجدة في مناطق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور .. القوات الامنية تعتقل 6 اشخاص متورطين بالنزاع العشائري وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور .. القوات الامنية تعتقل 6 اشخاص متورطين بالنزاع العشائري وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).