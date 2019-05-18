2019/05/18 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -y8s9FCzSpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمري 70 سنة توهم بابنه الذي تركه بمحمد هاشم 😔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمري 70 سنة توهم بابنه الذي تركه بمحمد هاشم 😔) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).