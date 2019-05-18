2019/05/18 | 03:15

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السعودية ودول خليجية توافق على نشر القوات الاميركية في المياه والاراضي الخليجية

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