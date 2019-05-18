2019/05/18 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الثقافة والإعلام تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الثقافة والإعلام تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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