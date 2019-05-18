‎الثقافة والإعلام تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم

2019/05/18 | 03:28

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بغداد اليوم - بغداد

نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم...





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