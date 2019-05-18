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‎الثقافة والإعلام تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم


‎الثقافة والإعلام تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم
2019/05/18 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم...

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