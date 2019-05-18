شاهد بالفيديو.. يقول الرسول (ص) : «الغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلِم »

2019/05/18 | 04:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يقول الرسول (ص) : «الغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلِم ») نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c_DKSuACLVk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يقول الرسول (ص) : «الغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلِم ») نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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