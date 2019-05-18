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شاهد بالفيديو.. يقول الرسول (ص) : «الغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلِم »


شاهد بالفيديو.. يقول الرسول (ص) : «الغَيبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسلِم »
2019/05/18 | 04:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: c_DKSuACLVk

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