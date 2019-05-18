انهيار مفاوضات بريكست يعجل برحيل تيريزا ماي

2019/05/18 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأد حزب العمال المعارض مساعي رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي لتجاوز مأزق بريكست، بإعلانه انهيار المفاوضات التي بدأها معها منذ نحو ثلاثة

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