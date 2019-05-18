إيران تستنفر وكلاءها لتنفيذ هجمات انتقامية ضد أهداف أميركية

2019/05/18 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – لم يفلح خطاب التهدئة والتمويه في استبعاد المواجهة مع واشنطن، الذي عمل مسؤولون إيرانيون كبار على ترويجه، في التغطية على

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