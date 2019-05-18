“تايم” الأميركية: لا توجد لدى البنتاغون خطة عسكرية لمواجهة إيران

2019/05/18 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصدر في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إنه يعتقد أن على واشنطن أن تخفض التصعيد وتدخل في

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