مسؤول إيراني يدعو لحوار مع أميركا في قطر أو العراق

2019/05/18 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشيه إلى حوار إيراني أميركي في العراق أو قطر،

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