الخطوط الجوية العراقية تستأنف اليوم السبت رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011

2019/05/18 | 06:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطوط الجوية العراقية تستأنف اليوم السبت رحلاتها إلى دمشق للمرة الأولى منذ 2011تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات.وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي إن «أولى رحلات الخطوط العراقية ستنطلق من بغداد إلى دمشق اليوم السبت وبمعدل رحلة واحدة أسبوعياً».وأوضح أن «هذا الخط الجوي مهم، نظراً لعدد الجالية العراقية في سورية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية».من جهتها، نشرت وزارة النقل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بياناً ترحب فيه بقرار «استئناف الخطوط الجوية العراقية تشغيل رحلاتها باتجاه مطار دمشق الدولي» .وكانت آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق في كانون الأول (ديسمبر) 2011، وتوقفت بعد ذلك «بسبب الحرب في سورية»، وفق الربيعي.

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