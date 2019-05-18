السيسي يُصدر عفواً عن صحافي يساري وفتيات مؤيدات للإخوان

2019/05/18 | 06:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي يُصدر عفواً عن صحافي يساري وفتيات مؤيدات للإخوانأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً صحياً عن صحافي يساري بارز دِين في قضية إهانة القضاء، قبل شهور، كما شملت قائمة العفو فتيات مؤيدات لجماعة «الإخوان المسلمين».وأصدر السيسي عفواً عن 560 متهماً محبوسين على ذمة عدد من القضايا، أبرزهم الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة» والمحكوم غيابياً بالسجن في قضية «إهانة القضاء»، وصدر له عفو صحي.وأوضحت وسائل إعلام محلية أن قائمة العفو شملت 16 فتاة أدنَّ بتنظيم تظاهرة مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» في مدينة دمياط في شمال مصر، في العام 2015.وكانت محكمة قضت بسجنهن لمدد متفاوتة راوحت بين سنتين و10 سنوات.من جهة أخرى، شارك الرئيس السيسي في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة لمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.وحضر حفل الإفطار كبار قيادات الدولة العسكرية والسياسية.

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