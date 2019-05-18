كوري يضع ووريرز على مشارف النهائي

2019/05/18 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوري يضع ووريرز على مشارف النهائيلوس أنجلس - تمكن النجم ستيفن كوري من إنقاذ فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب من الخسارة أمام ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ليقوده إلى فوز 114-111، في الدور النهائي للمنطقة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وعلى ملعب “أوراكل أرينا” في غولدن ستايت، سجل كوري 37 نقطة بينها 3 رميات حرة في الدقائق الأربع الأخيرة التي شهدت تفوق حامل اللقب بتسجيله 14 نقطة مقابل 3 للضيوف، ليتقدم 2-0 في نهائي الغربية.وكان كوري قريبا من الثلاثية المزدوجة “تريبل دبل” حيث حقق 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتألق فيها كوري بعد تسجيله 36 نقطة في سلة بلايزرز في المباراة الأولى، معوضا غياب الهداف كيفن دورانت.وأعلن ووريرز أن دورانت سيغيب أسبوعا آخر على الأقل، موضحا أن “كيفن دورانت أظهر إشارات تطور منذ بداية برنامجه التأهيلي قبل أسبوع، ولكن في هذه المرحلة هو غير جاهز لاستئناف التدريبات.سيخضع لفحص جديد بعد أسبوع”.واعترف مدرب ووريرز ستيف كير بمعاناة فريقه، وقال “فوزنا كان سرقة.لقد سيطروا علينا في كل المجالات ولعبوا أفضل منا، لكن خبرتنا صنعت الفارق.إلا أننا نجحنا في الخروج من المأزق لأننا حقا لم نبدأ المباراة مثلما كان يتعين علينا دخولها”.وهو الفوز الثاني تواليا لووريرز على بلايزرز وبات بحاجة إلى فوزين لخوض الدور النهائي للدوري للعام الخامس على التوالي، بيد أن المباراتين المقبلتين ستكونان في بورتلاند وبالتالي لن تكون المهمة سهلة بالنظر إلى العرض القوي الذي قدمه بلايزرز الخميس وأظهر من خلاله أنه قادر على خلق مشاكل جدية لحامل اللقب.وبفضل نجميه سي جاي ماكولوم (23 نقطة) وداميان ليلارد (22 نقطة)، حسم بلايزرز الربع الأول في صالحه بفارق سلة واحدة (31-29)، وضرب بقوة في الربع الثاني وكسبه بفارق 13 نقطة (34-21) حتى أنه تقدم بفارق 17 نقطة (65-48) قبل نهاية الشوط الأول الذي حسمه بفارق 15 نقطة (65-50).

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