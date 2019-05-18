فيدرر وأوساكا يغادران دورة روما بسبب الإصابة

2019/05/18 | 07:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيدرر وأوساكا يغادران دورة روما بسبب الإصابةروما - تأكدت مغادرة السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا واليابانية ناومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا لدورة روما لكرة المضرب، قبيل خوضهما الدور ربع النهائي، وذلك بداعي الإصابة.ويعاني فيدرر من إصابة في ساقه اليمنى وأوساكا من إصابة في يدها اليمنى.ونقلت رابطة اللاعبين المحترفين عن فيدرر قوله “لست جاهزا 100 بالمئة على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع فريقي، قررنا بأني لن ألعب”.وأضاف “أنا آسف لعدم تمكني من اللعب اليوم.لطالما كانت روما من المدن المفضلة لدي وآمل بالعودة العام المقبل”.وفي المقابل، انسحبت أوساكا المصنفة أولى قبيل خوضها المواجهة ضد الهولندية كيكي برتنز في ربع النهائي.وقالت أوساكا في مؤتمر صحافي “استيقظت ولم أتمكن من تحريك إبهام يدي.حاولت التدريب لكني شعرت بأوجاع ولم يكن باستطاعتي حمل مضربي”.وأضافت “لم أحاول حتى القيام بتسديد الإرسال، لم يكن لذلك أي معنى.لم يكن بمقدوري توجيه ضربة أمامية بطريقة صحيحة، لم أكن أملك القوة في يدي”.وأوضحت “لقد خاب أملي وأنا حزينة.كنت أريد اللعب وتجربة نفسي في مواجهة كيكي التي تلعب بطريقة جيدة.الجمهور كان رائعا بالأمس وكنت أريد رد الجميل له لكنني لن استطيع”.وكانت أوساكا قد ضمنت البقاء في صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات قبل انطلاق البطولة الفرنسية ببلوغها ربع النهائي في روما.

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