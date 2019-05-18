الحشد الشعبي يوضح تفاصيل هجوم داعش على قريتي الرمانة والابراهيمية ويوجه اتهاماً لعمليات نينوى

2019/05/18 | 07:35

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بغداد اليوم - نينوى

اوضحت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى ، السبت 18 ايار 2019، موقفها من اعتداء لداعش...





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