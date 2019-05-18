الكشف عن توزيع الحكومة للسلاح لعشائر جنوب الموصل وسنجار

2019/05/18 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استغرب قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، من قيام الحكومة العراقية بتوزيع السلاح، على العشائر في جنوب الموصل وقضاء سنجار.

وقال خليل في بيان له

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