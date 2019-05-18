الاتحاد الاوربي يفرض عقوبات مالية على اندية من بينها برشلونة

2019/05/18 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة مالية على نادي برشلونة الإسباني، لفشل التنظيم في مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن مباراتين الفريقين

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