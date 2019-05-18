مصدر امني لـ

2019/05/18 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني في محافظة البصرة، عن اندلاع نزاع عشائري ليلة امس في منطقة ٥ ميل في البصرة.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، انه

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