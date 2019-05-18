إصلاح العمود الفقري لجنين في رحم أمه في بريطانيا

2019/05/18 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أجرى أطباء بريطانيون عملية باستخدم فتحة جراحية صغيرة لإصلاح العمود الفقري لجنين في رحم أمه مصاب بفتق في العمود الفقري، تعد العملية هي الأولى من نوعها في بريطانيا.وأجرى الجراحون العملية على الطفل جاكسون وهو في رحم أمه شيريشارب، التي قيل لها في السابق إنها لا تستطيع إنجاب أطفال، بعد 27 أسبوعا من حملها […]

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