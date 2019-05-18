سنجار: توزيع السلاح لعشائر بالموصل لمكون واحد يثير تخوفات

2019/05/18 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت قائممقام قضاء سنجار محما خليل، السبت، ان توزيع السلاح لعشائر بالموصل لمكون واحد يثير تخوفات، داعيا الحكومة الى اعادة النظر بهذه الخطوة.

وقال خليل في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "العراق بقوات دفاعه الوطنية، الجيش والبيشمركة والشرطة والحشد الشعبي، ومن خلال مقاتلته لعناصر تنظيم داعش الارهابي، اكتسب خبرة كبيرة، واصبح قوة جبارة تستطيع ان تركع اي قوة اخرى تسول لها نفسها بمس تراب الوطن في اي جزء منه".

واضاف، ان "القوات الامنية العراقية بكافة صنوفها، تلقت دعم دولي ومحلي منقطع النظير، من خلال شعبه والعشائر وكافة شرائح المجتمع، الذي بدأ ينظر لهذه القوات بانها صمام امان للعراق"، مشددا على ضرورة "حصر السلاح بيد هذه القوات لتستمر برسالتها التاريخية بالدفاع عن العراق الواحد".وتابع ان "توزيع السلاح لعشائر في جنوب الموصل من منطلقات مناطقية جغرافية ولمكون واحد، يسبب الارباك للدولة العراقية، ويعطي رسائل سلبية داخلية وخارجية ترمي بظلالها على مستقبل البلد ككل، فضلا عن انه مخالفة دستورية صارخة وواضحة"، معتبرا ان "هذا الاجراء يثير الهواجس والتخوفات في نفوس كافة الشعب العراقي، لاسيما بالمناطق المتاخمة للتي تم توزيع السلاح فيها للعشائر، وربما يثير حالات من الاستفزاز التي قد تؤدي الى عواقب وخيمة مستقبلا".

واكد ان "هذه الخطوة من شأنها ان تصنع امكانية بان يقع هذا السلاح بيد عصابات داعش الاجرامية"، لافتا الى ان "الشعب العراقي لا يحتاج الى سلاح بقدر حاجته الى خدمات، مع عمل حثيث لتجفيف منابع الارهاب واعادة النازحين لاوطانهم ومناطقهم".واضارالى "امتلاك العراق لقوات نخبة متمثلة بجهاز مكافحة الارهاب، وكذلك قوات النحبة في كردستان، قادرة على القيام بهذه المهمة، لكي ينعم الشعب العراقي بالامن والامان، ولتزداد ثقة الشعب العراقي في هذه المناطق بهذه القوات، لا ان نفقده الثقة ونعطيه السلاح بشكل مخالف للدستور"، موضحا ان "ابناء العشائر يحتاجون الى تعيينات والالتفات الى ادارة شؤونهم من قبل الدولة بدل منحهم السلاح بصورة غير مدروسة".وبين خليل ان "منح السلاح للعشائر يمكن ان يذكي عمليات الثأر الموجودة بين كثير من ابناء العشائر في هذه المناطق"، داعيا الحكومة الى "اعادة النظر بهذه الخطوة وان تفكر مليا بالامر، وان تؤكد على حصر السلاح بيد القوات العراقية الرسمية بكافة صنوفها".واعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، في التاسع من ايار الحالي، عن قرار يقضي بتسليح قرية نائية في الموصل، فيما اكد أن تنظيم داعش "قصة إنتهت وطويت".

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