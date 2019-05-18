انشاء أول كلية فريدة من نوعها في العراق

2019/05/18 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعدت وزارة الصحة والبيئة مشروعاً لتطوير خدمات الإسعاف الفوري في البلاد، يتضمن إفتتاح كلية او معهد مختص بتخريج مسعفين.وافـــــاد مــديــر شــعــبــة الــســيــطــرة المركزية في قسم الاسعاف الفوري بـالـوزارة سعد بهية الفريجي في تصريح صحفي بان “القسم يقوم بنقل 2500 حالة شهريا في بغداد، من خلال شعبة الـسـيـطـرة المــركــزيــة الــتــي تـتـلـقـى المكالمات […]

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