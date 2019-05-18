الصحة تعد مشروعا لافتتاح كلية لتخريج المسعفين

2019/05/18 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن اعداد مشروع لتطوير خدمات الاسعاف الفوري في البلاد، يتضمن افتتاح كلية او معهد مختص بتخريج مسعفين.وقال مدير شعبة السيطرة المركزية في قسم الاسعاف الفوري بالوزارة سعد بهية الفريجي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القسم يقوم بنقل 2500 حالة شهريا في بغداد، من […]

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