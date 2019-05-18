دمشق تترقب وصول

2019/05/18 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من بغداد إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر أكثر من ثماني سنوات.

وتعود آخر رحلة مباشرة من مطار بغداد الدولي إلى دمشق الى كانون الأول ديسمبر 2011، وتوقفت بعد ذلك بسبب الصراع الدموي في سوريا.

وبحسب وزارة النقل السورية فان الرحلة العراقية الأولى ستهبط في مطار دمشق الدولي السبت، وسيكون على متنها وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي.

وبهذا ستكون الخطوط الجوية العراقية أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، الذي ظل مهجورا إلى حد كبير بسبب سنوات الحرب والحصار.

وقال الناطق باسم الخطوط الجوية العراقية ليث الربيعي، وفقاً لوكالة فرانس برس إن "هذا الخط الجوي مهم، نظراً لعدد الجالية العراقية في سوريا، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل جانب الزيارات الدينية والسياحية".

ومن المقرر أن يسير مطار بغداد رحلة واحدة أسبوعياً إلى دمشق.



وكانت بشركات سورية قد حافظت على تنظيم رحلات لمطارات العراق منذ الازمة.

وفي الشهر الماضي، وافقت سوريا على طلب الخطوط الجوية القطرية للطيران عبر المجال الجوي السوري.



وتجنبت خطوط الطيران العالمية الاجواء السورية منذ اندلاع الحرب، لتضطر إلى سلك طرق أطول.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، توقف عدد كبير من شركات الطيران عن الهبوط أو المرور في الأجواء السورية لأسباب أمنية.





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