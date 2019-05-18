صحيفة بريطانية تحذر واشنطن: مواجهة الفصائل الشيعية في العراق ولبنان لن يكون خياراً صائباً

2019/05/18 | 09:07

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بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة أي البريطانية ، السبت 18 ايار 2019، مقالا كتبه، باتريك كوبرن، رأى فيه إن الولايات الم...





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