نائبة تبين ابرز الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية

2019/05/18 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، السبت، ابرز الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجود خلاف سياسي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحول دون تمريره.وقالت العارضي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “القانون طرح من قبل اللجنة لمناقشة المقترحات التي اتت بها المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب”، مشيرة الى ان “القانون فيه […]

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