وكالة الأنباء السورية الرسمية: الدفاعات الجوية تستهدف أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط عددا منها

2019/05/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء الرسمية، مساء يوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية السورية تستهدف أجساما مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة وتسقط عددا منها.

وقال ناشطون انهم سمعوا دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

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