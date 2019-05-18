مسؤول محلي يحذر من تكرار سيناريو في البصرة بدعم قبلي

2019/05/18 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول في حكومة البصرة المحلية أن أعضاءً في مجلس المحافظة ونواب عن المدينة أبلغوا الحكومة بأن سيناريو صيف 2018 على وشك التكرار هذا العام، وقد يكون أشد وأقسى.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المسؤول قوله إن مجلس المحافظة أبلغ الحكومة العراقية بوجود حراك حقيقي لعودة التظاهرات، وهناك من يدعمه من زعماء القبائل، معرباً عن خشيته من أن الحكومة العراقية قد ترغب بالتظاهرات هذه المرة على خلاف السنوات السابقة، كونها ستعطيها دعماً قوياً في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لمنحها الاستثناء الجديد من العقوبات المفروضة على إيران والاستمرار باستيراد الطاقة منها.

واشار المسؤول الى أن هناك مخاوف، في الوقت ذاته، من استغلال أي تظاهرات جديدة لغايات سياسية، خصوصاً مع تنامي الصراع على منصب المحافظ.

وتتواصل في محافظة البصرة عمليات الاغتيال، آخرها طاول أحد مشايخ بني تميم حسن بدران التميمي، الثلاثاء الماضي، وسط المحافظة على يد مسلحين مجهولين، كما أن استمرار تردي خدمات الكهرباء والماء والمستشفيات ينبئ بصيف ساخن.

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