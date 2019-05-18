بدء التصويت في الانتخابات الاسترالية وتوقعات بفوز حزب العمال المعارض

2019/05/18 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الناخبون في استراليا في الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت في انتخابات اتحادية .

وتشير التوقعات إلى أنها ستسفر عن عودة حزب العمال إلى السلطة بعد ست

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