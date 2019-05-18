بالأخلاق تحيا الأمم

2019/05/18 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت امرأة على مجلس

فقالت : من الفقيه فيكم؟؟

فأشاروا إلى أحدهم

فقالت له : كيف تأكل ؟؟

فقال لها : أسمي باسم الله وآكل

بيميني وآكل مما يليني

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