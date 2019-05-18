رويترز: التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم تتصدى لقذائف صاروخية

2019/05/18 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة انباء عالمية، ان الدفاعات الجوية السورية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة اطلقتها جماعات ارهابية.ونقلت رويترز، عن التلفزيون الرسمي السوري قوله، إن "الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الجوية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها "المجموعات الإرهابية".

وأضاف التلفزيون إن هذه الجماعات أطلقت "قذائف صاروخية وطيرانا مسيرا على قاعدة حميميم وريفي جبلة والقرداحة" قرب مدينة اللاذقية الساحلية.

وتابع التلفزيون السوري، "مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في جبلة"، وفق رويترز.



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